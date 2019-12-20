В Бурятии поймали водителя в наркотическом опьянении

При осмотре в салоне его машины обнаружен пакет с марихуаной



Вечером 17 декабря сотрудники ДПС в 40 километрах от Закаменска с целью проверки документов остановили автомобиль. Водитель машины – 40-летний житель села Бургуй – вёл себя вызывающе. По результатам освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.



При осмотре в салоне обнаружен пакет с марихуаной общей массой более 300 граммов.



Гражданин не работает, ранее судим за хулиганство.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

