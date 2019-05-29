В Улан-Удэ поймали пьяного маршрутчика

- По словам водителя, на линию он выехал в 10 часов утра, а выпил банку пива вчера вечером. На момент остановки сотрудниками ГИБДД в салоне автобуса находились три пассажира, – сообщает УГИБДД по Бурятии.











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видео - УГИБДД по Бурятии









Сегодня днём сотрудники ГИБДД в Улане-Удэ задержали пьяного водителя маршрутки. 39-летнего водителя автобуса «Хёндай Каунти» остановили на улице Смолина в Улан-Удэ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.Во время оформления административного протокола госавтоинспекторы почувствовали запах алкоголя от водителя. Подозрения автоинспекторов подтвердились – результат освидетельствования составил 0,22 мг/л.Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к серьёзным последствиям.