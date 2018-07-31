В Бурятии будут судить «сотниковского потрошителя»

Следователи завершили расследование громкого дела об убийстве с «расчленёнкой» в Сотниково
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя села Сотниково, обвиняемого в убийстве, а также двух его приятелей, 52 и 54 лет, которые помогали в расчленении тела. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2017 года на берегу реки Селенга возле села Ошурково Иволгинского района местные жители нашли фрагменты расчленённого человеческого тела.
Погибший оказался 45-летним безработным жителем Сотникова. По данным следствия, его убил 30 июля во время застолья приятель, ударив ножом в грудь.
- От полученных повреждений 45-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Остальные собутыльники перенесли его тело на балкон, после чего, как ни в чем не бывало, продолжили распивать спиртное. Следующим утром злоумышленник вместе с хозяином квартиры, который раньше работал врачом, и вторым собутыльником в ванной при помощи ножей, топора и пилы расчленили тело, останки разложили по пакетам, которые унесли к реке и выкинули в воду, после чего разошлись. Часть останков прибило к берегу ниже по течению, где спустя несколько дней они были обнаружены местными жителями, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткое убийство немало испугало местных жителей. Среди жителей Сотниково гуляли слухи, что преступники сварили и съели мясо убитого; информацию следователи, впрочем, не подтвердили.
Квартира в многоквартирном доме в Сотниково местным давно известна как «нехорошая». Хозяин, которого из-за профессии врача, кличут «терапевтом», часто уходил в запои, а его супруга уже совершала убийство в своей квартире: женщина здесь же зарубила незнакомца топором.
После второго зверского убийства неизвестные разбили окна квартиры, грозя убить хозяев и сжечь жилище.
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Происшествия, Фото:
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