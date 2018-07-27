Читинка присваивала деньги должников

В Чите 33-летняя жительница краевого центра, работая главным специалистом-экспертом по ведению депозитного счёта, присваивала деньги должников. Женщина обязана была перечислять их на депозитный счёт подразделения судебных приставов, но этого не делала.





В прошлом году с 28 апреля по 2 июня, используя свои полномочия, она присвоила средства на общую сумму более 50 тысяч рублей. Ингодинский районный суд признал её виновной в совершении преступлений и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Забайкальского края.