В Чите 33-летняя жительница краевого центра, работая главным специалистом-экспертом по ведению депозитного счёта, присваивала деньги должников. Женщина обязана была перечислять их на депозитный счёт подразделения судебных приставов, но этого не делала.
Читинка присваивала деньги должников
Женщина вела счёт для перечисления денег приставам
В прошлом году с 28 апреля по 2 июня, используя свои полномочия, она присвоила средства на общую сумму более 50 тысяч рублей. Ингодинский районный суд признал её виновной в совершении преступлений и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Забайкальского края.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина разъезжал по сельским улицам на чужом автомобиле
Осознав произошедшее, злоумышленники вернули украденное, однако себе оставили музыкальные колонки
Женщина вела счёт для перечисления денег приставам
Мужчина находился в этот момент на лечении
Ребёнка отправили в больницу. ВИДЕО
Преступление раскрыли по горячим следам
Мошенники украли больше 20 тысяч рублей с карты
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении
Мужчина подозревается в нескольких нападениях
Пожар ликвидировали за 10 минут
Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей
Он хотел забрать у неё ценные вещи
Полицейские обнаружили плантацию в ходе операции «Мак»
Погиб заместитель генерального директора Ангарского химического комбината
Пожилые люди собирали дикоросы и заблудились