В Забайкалье раскрыли убийство таксиста 8-летней давности



Уголовное дело раскрыто спустя 8 лет. В правоохранительные органы с явкой с повинной обратился мужчина. Следствию удалось собрать достаточно доказательств для установления второго соучастника преступления и предъявления ему обвинения.



Ещё 17 июля 2010 года обвиняемые убили таксиста, после чего обокрали его. Труп мужчины вывезли в район села Засопка Читинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.