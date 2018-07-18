В Забайкалье раскрыли убийство таксиста 8-летней давности

Один из убийц признался во всём сам
Ещё 17 июля 2010 года обвиняемые убили таксиста, после чего обокрали его. Труп мужчины вывезли в район села Засопка Читинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело раскрыто спустя 8 лет. В правоохранительные органы с явкой с повинной обратился мужчина. Следствию удалось собрать достаточно доказательств для установления второго соучастника преступления и предъявления ему обвинения.
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