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Александр Лукашенко назвал Иркутскую область «гигантом в России»

Александр Лукашенко назвал Иркутскую область «гигантом в России»
Власть, 
Губернатор Иркутской области встретился с Александром Лукашенко

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.

В рамках визита прошла встреча на днях вступившего в должность президента Беларуси (об инаугурации не предупредили заранее и не осветили это событие) Александра Лукашенко и Игоря Кобзева.

- Иркутская область - это гигант в России. Это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и практически решенных вопросов. Кое-где нам надо просто встряхнуться, - подчеркнул Александр Лукашенко.

В 2019 году произошел скачок в торгово-экономическом сотрудничестве между Иркутской областью и Беларусью: объём товарооборота составил более $284 млн, что в 2,6 раза выше в сравнении с 2018-м. В этом году из-за пандемии показатели снизились. Сейчас обе стороны заявили, что хотят усилить работу, в том числе, по развитию торговли

- Сформирован ряд направлений сотрудничества, которые мы развиваем дальше. Это сельское хозяйство, промышленность, торговля. Особое место занимает тема лесовосстановления, - отметил Игорь Кобзев, сообщив, что правительственная делегация привезла саженцы сибирского кедра.

Лукашенко заявил, что несколько из них будут высажены на территории Дворца независимости.

Также в Минске прошла рабочая встреча Игоря Кобзева с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым, который с 2009 по 2012 год возглавлял Иркутскую область. Дмитрий Мезенцев принял предложение войти в состав оргкомитета празднования юбилея Иркутска в 2021 году.


По информации правительства Иркутской области 
Белоруссия
 
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