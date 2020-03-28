Сегодня озвучили результаты анализов
У депутатов и аппарата Улан-Удэнского горсовета отрицательные анализы на коронавирус. Тем не менее, в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией и для предотвращения её распространения аппарат Улан-Удэнского горсовета с 27 марта и до 10 апреля будет работать в дистанционном режиме.
Приём граждан временно прекращён, обращения принимаются путём почтовой корреспонденции, по электронной почте и через интернет - приёмную официального сайта органом местного самоуправления. Депутатам горсовета также рекомендовано временно не проводить приём граждан и общаться с избирателями письменно. Заседания комитетов горсовета, рабочих групп временно проводиться не будут.
«Уважаемые горожане! Убедительно просим вас соблюдать все профилактические меры и оставаться дома!» - призвали в пресс-службе горсовета.
Депутаты Улан-Удэнского горсовета сдали анализы на коронавирус
Власть, Фото:
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