Депутаты Улан-Удэнского горсовета сдали анализы на коронавирус

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сегодня озвучили результаты анализов



У депутатов и аппарата Улан-Удэнского горсовета отрицательные анализы на коронавирус. Тем не менее, в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией и для предотвращения её распространения аппарат Улан-Удэнского горсовета с 27 марта и до 10 апреля будет работать в дистанционном режиме.



Приём граждан временно прекращён, обращения принимаются путём почтовой корреспонденции, по электронной почте и через интернет - приёмную официального сайта органом местного самоуправления. Депутатам горсовета также рекомендовано временно не проводить приём граждан и общаться с избирателями письменно. Заседания комитетов горсовета, рабочих групп временно проводиться не будут.



«Уважаемые горожане! Убедительно просим вас соблюдать все профилактические меры и оставаться дома!» - призвали в пресс-службе горсовета.



