В Улан-Удэ обещали разобраться с долгим ожиданием маршруток

Автобусов стало заметно меньше после наступления морозов



В последние несколько дней в Улан-Удэ резко увеличилось количество жалоб на долгое ожидание автобусов. Об этом сообщил в Facebook улан-удэнский депутат Сергей Бурдиков. По его словам, подобные жалобы бывали и раньше, но, как только ударили морозы, их стало на порядок больше.



Больше всего неудобства с транспортом испытывают жители отдалённых микрорайонов.



В проблеме обещают «разобраться».



- Запросил информацию в городском комитете по транспорту по соблюдению графиков движения. Надо разбираться, - отметил Сергей Бурдиков.



В комментариях пользователи высказываются о «больных точках». В их числе, например, Восточный. «Сегодня ехала в 9 с Восточного - на дорогах пусто, народ мерзнет на остановках, видно, что ждут давно...», - написала местная жительница.



