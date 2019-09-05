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В Улан-Удэ проверили подготовку к отопительному сезону

В Улан-Удэ проверили подготовку к отопительному сезону
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Отопительный сезон в городе начнётся с 16 сентября

Сегодня заместитель мэра, руководитель рабочей группы по развитию Улан-Удэ и исполнению наказов избирателей Алексей Хандархаев совершил рабочую поездку по городу. Хандархаев оценил подготовку управляющих компаний к отопительному сезону 2019-2020 годов, который стартует 16 сентября.

В объезде также принимали участие представители муниципальной жилищной инспекции и комитета городского хозяйства. 




Первым был осмотрен дом №1 на улице Комсомольская на ПВЗ. В нём нарушена герметизация, есть разрушения в фундаменте, протекания, коррозия.

- В этом доме мы не могли сделать замеры параметров, там нет даже обычных термометров. Если в других термометры стоят сразу на входе, и мы можем увидеть, какая температура на вводе, то в доме по улице Комсомольская это отсутствует. Это всё будет отображено в представлении. управляющая компания понесёт административную ответственность, - рассказала начальник муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ Алёна Азаревич. 




Также были осмотрены два дома в Советском и Октябрьском районах. К управляющим компаниям обслуживающие эти дома замечаний нет. Сейчас они находятся на завершающем этапе в подготовке к отопительному сезону.

- Сейчас идут оформления документов. Подготовка она ведь не только физическая, но и документальная. Персонал должен быть аттестован и прочее, - отметил начальник отдела коммунального хозяйства комитета городского хозяйства Андрей Дроздов.

В целом по городу остаются дома с мелкими недочётами. Управляющие компании, которые плохо подготовили дома к отопительному сезону, получат штраф в размере 250 тысяч рублей, а также исключение дома из реестра лицензиата.

- Есть вопросы по ряду домов Железнодорожного района, на особый контроль взят Октябрьский район. До начала отопительного сезона осталось 10 дней. Значит те дома, которые не подготовлены, там будут работать в ночь управляющие компании. Когда начнётся отопительный сезон, по ряду управляющих компаний будут сделаны выводы, обязательно будут сделаны, - добавил Алексей Хандархаев.          








  
ГорсоветУУ отопительный сезон
 
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