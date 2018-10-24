Глава администрации Кяхты нарушал закон

Власть, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

В городе не вовремя размещали отчёты о закупках



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе в городе Кяхте нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.



Установлено, что глава администрации не своевременно размещал отчёты об исполнении контрактов.



В отношении главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

