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Глава администрации Кяхты нарушал закон

Глава администрации Кяхты нарушал закон
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
В городе не вовремя размещали отчёты о закупках

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе в городе Кяхте нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что глава администрации не своевременно размещал отчёты об исполнении контрактов.

В отношении главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
закон нарушения госзакупки
 
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