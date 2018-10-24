В городе не вовремя размещали отчёты о закупках
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе в городе Кяхте нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что глава администрации не своевременно размещал отчёты об исполнении контрактов.
В отношении главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Глава администрации Кяхты нарушал закон
Власть, Фото:
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