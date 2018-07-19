В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхте не учли все лесные насаждения, находящиеся на территории города. Леса не входили в состав государственного лесного фонда и не значились в реестре муниципальной собственности.
- Таким образом администрацией муниципального образования не осуществлялись в надлежащем объёме мероприятия, направленные на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов, лесохозяйственный регламент не разработан. Создаётся также реальная угроза пожарной безопасности населённого пункта город Кяхта, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении кяхтинской администрации провести в границах города лесоустройство, утвердить лесохозяйственный регламент, поставить на кадастровый учёт земельные участки, на которых расположены городские леса.
- Требования прокурора судом удовлетворены, на органы местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района, - заключают в прокуратуре.
В Кяхте не учли все городские леса
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