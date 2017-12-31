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Бурятия рассчитывает на средства «Платона» для строительства третьего моста в Улан-Удэ
Власть, 31.12.2017 00:47
22 декабря в Москве состоялось совещание по вариантам реализации проекта под председательством заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова
Среди возможных вариантов решения вопроса рассматривались: строительство объекта в рамках концессионных соглашений и на условиях государственно-частного партнерства с привлечением средств федерального бюджета, взимаемых от системы «Платон», либо за счёт субсидий федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ.
Напомним, ранее стало известно, что президент страны Владимир Путин дал поручение правительству РФ и Бурятии внести предложения по строительству моста через реку Уда.
Правительством республики был разработан поэтапный план реализации проекта. В 2017 году за счет средств республиканского и местного бюджетов выполнены работы по разработке технико-экономического обоснования реализации проекта. Проектной организацией предложено два варианта. Ориентировочная стоимость работ составляет 6,4 млрд.руб, сообщает пресс-служба правительства РБ.
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