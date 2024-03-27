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В Бурятии отберут исполнителей народных песен на «Алтаргану»

В Бурятии отберут исполнителей народных песен на «Алтаргану»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В столице республики в апреле пройдёт республиканский конкурс бурятских «соловьёв»

С 24 по 26 апреля в Улан-Удэ состоится республиканский конкурс исполнителей бурятских народных песен «Алтан гургалдай – Золотой соловей-2024». Мероприятие проводится в рамках подготовки к участию творческой делегации республики в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана – 2024».

В конкурсе могут принять участие индивидуальные исполнители народных песен в четырёх возрастных группах:
– участники от 10 до 16 лет (включительно);
– участники от 17 до 35 лет (включительно);
– участники от 36 до 50 лет (включительно);
– участники от 51 года и старше.

Заявки и документы принимаются до 22 апреля на электронную почту: ontrcnt@mail.ru.

Конкурс проводится в один тур 24 апреля в концертном зале культурно-досугового центра ВСГУТУ. Каждый исполнитель представляет три разнохарактерных произведения (народные песни). Причём одно из них исполняется a капелла, второе под сопровождение народного инструмента или ансамбля народных инструментов, третье является старинной бурятской песней. Не допускается использование фонограмм. Обязательное условие для участников – соответствие в исполнении традициям локальной певческой культуры своего региона.

К участию в конкурсе не допускаются лица, окончившие музыкальные отделения учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по специальности «вокал». Разрешается участие лауреатов прошлых фестивалей в других возрастных группах.

Гала-концерт конкурса пройдёт в Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева 26 апреля. Лучшие исполнители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней в каждой возрастной группе. Победители конкурса – лауреаты I степени (по одному кандидату в каждой номинации) – войдут в состав сборной творческой делегации Республики Бурятия и примут участие в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана -2024».

Возрастное ограничение: 6+.
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