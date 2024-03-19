Сборная республики заняла второе командное место соревнований
В Мурманске с 13 по 17 марта прошло первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 38 регионов России. Состязания проходили в двух дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Юные спортсмены Бурятии завоевали 11 медалей в дисциплине «лайт» и 7 медалей в дисциплине «классика». Призёрами и победителями стали:
«Лайт» 12-13 лет:
Первое место - Аделина М., до 28 кг (ЦСКА)
Первое место - Родион Ф., до 40 кг (Кяхтинская СШ)
Второе место - Марианна А., до 28 кг (ЦСКА)
Второе место - Кира Ф., до 32 кг (Кяхтинская СШ)
Второе место - Андрей Д., до 45 кг (ЦСКА)
Третье место - Маргарита Д., до 37 кг (ЦСКА)
Третье место - Кира Т., до 42 кг (ЦСКА)
«Лайт» 14-15 лет:
Второе место - Егор К., до 60 кг (ЦСКА)
Третье место - Тимофей П., до 55 кг (Кяхтинская СШ)
Третье место - Илья А., до 65 кг (Кяхтинская СШ)
Третье место - Игорь С., до 65 кг (Кяхтинская СШ)
«Классика» 12-13 лет:
Первое место - Марианна А., до 28 кг (ЦСКА)
Первое место - Кира Ф., до 32 кг (Кяхтинская СШ)
Второе место - Аделина М., до 28 кг (ЦСКА)
Второе место - Андрей Д., до 45 кг (ЦСКА)
Третье место - Маргарита Д., до 37 кг (ЦСКА)
Третье место - Дарина Г., до 42 кг (Кяхтинская СШ)
«Классика» 14-15 лет:
Третье место - Егор К., до 60 кг (ЦСКА)
Бурятия завоевала 18 медалей первенства России по универсальному бою
Общество, Фото:
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