Бурятия завоевала 18 медалей первенства России по универсальному бою

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Сборная республики заняла второе командное место соревнований



В Мурманске с 13 по 17 марта прошло первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 38 регионов России. Состязания проходили в двух дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Юные спортсмены Бурятии завоевали 11 медалей в дисциплине «лайт» и 7 медалей в дисциплине «классика». Призёрами и победителями стали:



«Лайт» 12-13 лет:

Первое место - Аделина М., до 28 кг (ЦСКА)

Первое место - Родион Ф., до 40 кг (Кяхтинская СШ)

Второе место - Марианна А., до 28 кг (ЦСКА)

Второе место - Кира Ф., до 32 кг (Кяхтинская СШ)

Второе место - Андрей Д., до 45 кг (ЦСКА)

Третье место - Маргарита Д., до 37 кг (ЦСКА)

Третье место - Кира Т., до 42 кг (ЦСКА)



«Лайт» 14-15 лет:

Второе место - Егор К., до 60 кг (ЦСКА)

Третье место - Тимофей П., до 55 кг (Кяхтинская СШ)

Третье место - Илья А., до 65 кг (Кяхтинская СШ)

Третье место - Игорь С., до 65 кг (Кяхтинская СШ)



«Классика» 12-13 лет:

Первое место - Марианна А., до 28 кг (ЦСКА)

Первое место - Кира Ф., до 32 кг (Кяхтинская СШ)

Второе место - Аделина М., до 28 кг (ЦСКА)

Второе место - Андрей Д., до 45 кг (ЦСКА)

Третье место - Маргарита Д., до 37 кг (ЦСКА)

Третье место - Дарина Г., до 42 кг (Кяхтинская СШ)



«Классика» 14-15 лет:

Третье место - Егор К., до 60 кг (ЦСКА)

