В Улан-Удэ осуждённые женщины пекли блины на Масленицу

В колонии провели кулинарный мастер-класс
В улан-удэнской исправительной колонии №7 для осуждённых прошёл мастер-класс по приготовлению блинов.
В профессиональном училище № 259 начальник отряда провела лекцию об истории возникновения праздника, его традициях и приметах. После чего для женщин провели мастер-класс по приготовлению блинов, пирогов и вареников с картофелем. По итогам был накрыт большой стол со всевозможными угощениями для последующего чаепития.
Также мероприятия, посвящённые масленичной неделе, прошли в ИК-1 и ЛИУ-5, где осуждённые прослушали лекции о празднике, а после проверили свои знания в викторинах, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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В колонии провели кулинарный мастер-класс
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