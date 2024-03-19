В Улан-Удэ осуждённые женщины пекли блины на Масленицу













В улан-удэнской исправительной колонии №7 для осуждённых прошёл мастер-класс по приготовлению блинов.В профессиональном училище № 259 начальник отряда провела лекцию об истории возникновения праздника, его традициях и приметах. После чего для женщин провели мастер-класс по приготовлению блинов, пирогов и вареников с картофелем. По итогам был накрыт большой стол со всевозможными угощениями для последующего чаепития.Также мероприятия, посвящённые масленичной неделе, прошли в ИК-1 и ЛИУ-5, где осуждённые прослушали лекции о празднике, а после проверили свои знания в викторинах, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.