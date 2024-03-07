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В Бурятии развернётся шахматный фестиваль

В Бурятии развернётся шахматный фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования являются этапом «Рапид Гран-при России»

В Бурятии с 15 по 17 марта пройдут всероссийские соревнования по быстрым шахматам – XIX шахматный фестиваль на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева «Сагаалха – 2024». Турнир станет одним из этапов «Рапид Гран-при России».

Спортивные соревнования проводятся в Иволгинском дацане «Хамбын Хурээ» с 14 марта (день приезда) по 18 марта (день отъезда). Игровые дни – с 15 марта по 17 марта. Ожидается участие 10 гроссмейстеров и мастеров ФИДЕ.

Программа спортивных соревнований

15 марта
10:00-12:30 – Регистрация участников. Работа комиссии по допуску
12:30-12:45 – Техническое совещание
12:45-13:00 – Заседание судейской коллегии
13:00 – Открытие соревнования
14:15 – Жеребьёвка I тура
14:30-19:30 – I-IV туры

16 марта
11:00-18:00 – V-IX туры

17 марта
11:00-15:30 – X-XIII туры
17:30 – Закрытие фестиваля

Турнир проводится по швейцарской системе в 13 туров. К участию допускаются квалифицированные шахматисты в соответствии с требованиями положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2024 год. Предварительные заявки направляются в оргкомитет до 14 марта.

Победитель спортивных соревнований награждается кубком, грамотой, медалью и денежным призом. Призёры награждаются грамотами, медалями и денежными призами. Призовой фонд турнира составит 662 000 рублей, говорится в положении о соревнованиях.

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Бурятия шахматы спорт фестиваль буддизм

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