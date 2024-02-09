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В Туве на 3 дня установят запрет на продажу алкоголя

В Туве на 3 дня установят запрет на продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике отметят Буддийский новый год

Тува начала отмечать народный праздник Шагаа – Новый год по буддийскому календарю. В 2024 году праздник пришёлся на 10 февраля.

Как сообщили в оргкомитете «Шагаа-2024», в этом году по всей республике запланировано 876 мероприятий, посвящённых народному празднику. Большая часть их, 843, будет организована и проведена муниципалитетами. В новогодней программе – книжные выставки, конкурсы на знание устного народного творчества, национальные игры, мастер-классы по традиционным ремёслам, праздничные концерты, соревнования в национальных видах спорта. Особое место в череде празднеств занимают древние ритуалы и обряды Шагаа: Сан салыр, Чалбарыг, Арыгланыр, Чолукшуур. Они состоят из символического жертвоприношения духам, духовного очищения, пожелания всех благ в новом году, продолжения рода и т.д.

Организаторы праздничных событий ожидают, что их посетят не менее 200 тысяч человек. Самым массовым из них традиционно становится театрализованное представление на площади Арата в Кызыле.

Кроме этого, в местах наибольшего скопления людей планируют обеспечить специальные меры безопасности. Так, предполагается перекрыть движение автотранспорта в центре столицы Тувы. На площадках праздничных гуляний будут дежурить бригады медиков и сотрудники полиции. Для зрителей театрализованного представления на главной площади города в проходах между ограждениями установят металлодетекторы.

С 10 по 12 февраля в республике установлен запрет на продажу любого алкоголя. Полиция в эти дни будет переведена в режим усиленной службы. В помощь ей к охране общественного порядка планируется привлечь около 400 членов народных дружин.

Кроме того, под особый контроль возьмут другие источники возможных рисков. В частности, это объекты ТЭК и ЖКХ, а также предприятия, отвечающие за уборку бытовых отходов.

- Отдельного внимания требуют в дни праздников лица, состоящие на учёте, поднадзорные граждане и неблагополучные семьи, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

Тува Праздники

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