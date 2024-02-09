На площади Закаменска встретят Сагаалган

Также здесь станцуют ёхор



10 февраля в Закаменске будут праздновать Сагаалган. Праздничное мероприятие «Сагаалганай уулзалга – 2024» состоится на центральной площади города.



В 13:00 начнётся открытие праздника. В 13:30 для закаменцев представят праздничный концерт. С 14:00 стартуют конкурсные и спортивные программы, квест игра для детей, мастер-классы по изготовлению аарса, зоохой, саламата. В 15:00 собравшиеся станцуют «Глобальный ёохор», сообщает администрация Закаменского района.



В преддверии праздника Белого месяца жители Закаменска уже приняли активное участие в викторине на знание бурятского языка. Также состоялся флэшмоб в дэгэлах среди представителей организаций, предприятий и учреждений города.



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