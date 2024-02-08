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Студенты Улан-Удэ соберутся на фестиваль патриотической песни

Студенты Улан-Удэ соберутся на фестиваль патриотической песни
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут с 19 по 21 февраля

В Улан-Удэ проведут городской студенческий фестиваль-конкурс патриотической песни «Мы вместе с Россией». Заявки принимаются до 18 февраля на электронную почту: annavsgaki@mail.ru.

Отборочный тур пройдёт 19 февраля. Гала-концерт состоится в концертно-театральном центре «Феникс» 21 февраля.

Как сообщает Восточно-Сибирский институт культуры, собранные денежные средства в рамках фестиваля будут направлены на гуманитарную помощь бойцам из Бурятии, находящихся в зоне СВО.

Возрастное ограничение: 6+.
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