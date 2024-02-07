В Бурятию вернётся фестиваль школьных театров

Мероприятие состоится в ноябре этого года



В Бурятии объявлено о приёме заявок на II республиканский фестиваль-конкурс школьных театров «Алтан Баг». Участники поборются за диплом гран-при «Лучший школьный театр - 2024» и поездку в Москву, сообщает театр кукол «Ульгэр».



Участвовать в фестивале могут школьные театры общеобразовательных организаций Бурятии, в состав которых входят участники от 7 до 17 лет. Конкурс проведут в двух возрастных категориях в два тура.



Первый тур продлится по 19 апреля. Участниками до 19 апреля предоставляются заявки и видеозаписи открытых уроков школьного театра на электронную почту: teatrulger@mail.ru с пометкой «Алтан Баг».



Второй тур состоится с 19 по 21 ноября на театральных площадках Улан-Удэ. 19 ноября запланировано торжественное открытие фестиваля. С 20 по 21 ноября пройдут просмотры постановок. В последний день проведут закрытие и назовут имена победителей.



Возрастное ограничение: 6+.

