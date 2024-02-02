Их подпишут на международной выставке и вернут на территорию дацана
В преддверии праздника Белого месяца на международную выставку «Россия» (6+) из Бурятии направят 500 флажков «хии морин». Флажки ветра удачи уже освятили в дацане «Хамбын сумэ» «Жанчуб Допанхан» на Верхней Берёзовке.
- Сегодня мы проводим традиционный обряд для наших жителей. Это обряд освящения «Хии морин». В рамках работы павильона Республики Бурятия на международной выставке «Россия» мы проводим такую акцию: даём возможность верующим буддистам запустить освящённый «хии морин», - отметил Гэсэр Доржиев, директор фонда регионального развития.
После того, как посетители выставки подпишут «хии морин», они будут привезены обратно в Бурятию и размещены на территории дацана. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно
Общество, Фото:
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