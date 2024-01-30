Горожан поздравит Белый старец
В дни Белого месяца муниципальные учреждения культуры столицы Бурятии подготовили для горожан праздничные концерты, мастер-классы и многое другое. Об этом рассказали в комитете по культуре администрации Улан-Удэ.
В день празднования Сагаалагана, 10 февраля, в парке «Юбилейный» в 16:00 начнётся театрализованная шоу программа «Эхо народа» (6+). Здесь пройдут турнир по разбиванию хребтовой кости среди новичков (мужчин и женщин) «hээр шалган», праздничный концерт звёзд бурятской эстрады, огненное шоу. Горожан поздравят лама Диважин дугана и Белый старец. На территории парка будут организованы тематические фотозоны, а также развернётся ярмарка национальной кухни.
В рамках празднования Сагаалгана в библиотеках города пройдут познавательные-игровые программы, на которых горожане узнают об истории праздника, его обычаях и традициях. Так, для всех желающих будут проводиться мастер-классы по оригами «Лунный дракон» (0+). Также пройдёт конкурс среди детей дошкольного возраста и школьников начальных классов «Дангина и Гэсэр» (6+).
В музее истории города Улан-Удэ пройдёт традиционный творческий проект «Под куполом Белого месяца» (6+) с мастер-классами по каллиграфии «Возвращение к истокам» и изготовлению брелоков «Бурятская национальная одежда». Также будет организован конкурс благопожеланий «Сагаалганай уреэлнууд» (0+).
В культурно-досуговых учреждениях города пройдут театрализованные концертные и праздничные программы.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут более 40 мероприятий, посвящённых Сагаалгану
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