Жителей Бурятии в феврале ждут две короткие рабочие недели





В последний месяц зимы Бурятию ждут две короткие рабочие недели. Одна из них продлится с 13 по 16 февраля включительно. В понедельник, 12-го, жителям республики устроят дополнительный отдых.



Связано это с наступлением Нового года по лунному календарю. Сагаалган в 2024-ом выпадает на субботу, 10-ое, и потому положенный выходной автоматически переносится на следующий за ней будний – то есть 12-ое.



Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Соответствующий указ подписал ещё в конце декабря глава РБ Алексей Цыденов.



Потом будет День защитника Отечества и три выходных в честь него – с 23 по 25 февраля (пятница-воскресенье). Потрудиться, таким образом, придётся четыре дня – с 19-го по 22-ое.



Всего в 2024-ом россияне отдохнут 118 дней (с учётом привычных уик-эндов), а Бурятия – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.



