В городе состоится интенсив академии народной артистки
Мастер-классы для музыкальных педагогов, начинающих вокалистов и музыкантов от наставников музыкальной академии Ларисы Долиной пройдут в Иркутском областном колледже культуры с 9 по 13 февраля. Заявку на участие можно подать до 28 января на официальном сайте музыкальной академии. Для прошедших конкурс участие бесплатное.
Программа интенсива поделена на блоки. Первый – для музыкальных педагогов. На протяжении четырёх дней участники будут посещать мастер-классы, посвящённые вокальным техникам, джазовой теории и стилистике, грамотному пению на русском языке, психологическим аспектам становления артиста, а также индивидуальные консультации с наставниками музыкальной академии. Критериями конкурсного отбора педагогов для участия в интенсиве являются наличие собственной педагогической методики, вовлеченность в жизнь музыкального сообщества и победы учеников в музыкальных конкурсах.
Второй блок интенсива посвящён работе со студентами иркутской/байкальской группы академии и участниками хоровых коллективов: образцовый хор «Гармония» и хор «Карамель» Иркутской областной детской школы искусств, а также образцовый хор «Вдохновение» Нижнеудинской районной детской школы искусств.
Третий блок рассчитан на музыкантов эстрадно-джазового оркестра Иркутской областной филармонии. Четвёртый блок обучающего интенсива будет открытым для всех желающих.
Финальным аккордом серии обучающих мероприятий станет гала-концерт с участием народной артистки России Ларисы Долиной и участников программы (6+). Он пройдёт 13 февраля в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского.
Иркутская область станет шестым регионом, в котором пройдёт обучающий интенсив академии Ларисы Долиной. Программа уже проводилась в Самаре, Волгограде, Челябинске, Санкт-Петербурге и Тюмени.
Возрастное ограничение: 6+.
Лариса Долина споёт в Иркутске с местными вокалистами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В городе состоится интенсив академии народной артистки
Тувинский праздник Шагаа отметят в ночь с 9 на 10 февраля
В республике преимущественно без осадков
Праздник состоится в Татьянин день
Дан старт акции «Удели минуту родному языку»
Соревнования проведут в райцентре Иволгинского района
В финале они выиграли у сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга
Были определены абсолютные победители соревнований по стрельбе из лука
В бюджете региона на эти цели предусмотрено 56 миллионов рублей
В основном этапе примут участие 90 человек
Прощание состоится 23 января в Улан-Удэ
«Вы большие герои, а не я», - подчеркнул он
17 спортсменов республики посоревнуются во Владивостоке с 18 по 23 февраля
На них повсюду натыкаются местные жители
Отключения затронут Хойтобэе, Аэропорт, Гурульбу, Сотниково и Сужу