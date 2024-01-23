Лариса Долина споёт в Иркутске с местными вокалистами

В городе состоится интенсив академии народной артистки



Мастер-классы для музыкальных педагогов, начинающих вокалистов и музыкантов от наставников музыкальной академии Ларисы Долиной пройдут в Иркутском областном колледже культуры с 9 по 13 февраля. Заявку на участие можно подать до 28 января на официальном сайте музыкальной академии. Для прошедших конкурс участие бесплатное.



Программа интенсива поделена на блоки. Первый – для музыкальных педагогов. На протяжении четырёх дней участники будут посещать мастер-классы, посвящённые вокальным техникам, джазовой теории и стилистике, грамотному пению на русском языке, психологическим аспектам становления артиста, а также индивидуальные консультации с наставниками музыкальной академии. Критериями конкурсного отбора педагогов для участия в интенсиве являются наличие собственной педагогической методики, вовлеченность в жизнь музыкального сообщества и победы учеников в музыкальных конкурсах.



Второй блок интенсива посвящён работе со студентами иркутской/байкальской группы академии и участниками хоровых коллективов: образцовый хор «Гармония» и хор «Карамель» Иркутской областной детской школы искусств, а также образцовый хор «Вдохновение» Нижнеудинской районной детской школы искусств.



Третий блок рассчитан на музыкантов эстрадно-джазового оркестра Иркутской областной филармонии. Четвёртый блок обучающего интенсива будет открытым для всех желающих.



Финальным аккордом серии обучающих мероприятий станет гала-концерт с участием народной артистки России Ларисы Долиной и участников программы (6+). Он пройдёт 13 февраля в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского.



Иркутская область станет шестым регионом, в котором пройдёт обучающий интенсив академии Ларисы Долиной. Программа уже проводилась в Самаре, Волгограде, Челябинске, Санкт-Петербурге и Тюмени.



Возрастное ограничение: 6+.



