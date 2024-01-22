В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды

Работы будут проводиться в Тункинском нацпарке
В Тункинском национальном парке продолжается обустройство экологической тропы «Саянэ зурхэ» (Сердце Саян) Об этом сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев в своём телеграм-канале.
Туристическая тропа пролегает вокруг сакральной горы Хайрхан в местности Бурхан-Баабай.
До конца года на экотропе установят 108 статуй Будды Шакьямуни. Об этом сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев со ссылкой на Дагба-ламу.
- Несмотря на зимние холода, туристы активно ходят по тропе и пользуются смотровыми вышками по наблюдению за дикими животными. А вообще прогулка по ней в -40 очень освежает, - отметил Алдар Доржиев.
Работы будут проводиться в Тункинском нацпарке
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