В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды









До конца года на экотропе установят 108 статуй Будды Шакьямуни. Об этом сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев со ссылкой на Дагба-ламу.



- Несмотря на зимние холода, туристы активно ходят по тропе и пользуются смотровыми вышками по наблюдению за дикими животными. А вообще прогулка по ней в -40 очень освежает, - отметил Алдар Доржиев.











В Тункинском национальном парке продолжается обустройство экологической тропы «Саянэ зурхэ» (Сердце Саян) Об этом сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев в своём телеграм-канале.Туристическая тропа пролегает вокруг сакральной горы Хайрхан в местности Бурхан-Баабай.