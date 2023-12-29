В Бурятии предоставят субсидии лучшим событийным сельским мероприятиям

Отбор проводится в рамках госпрограммы республики «Развитие туризма»
В Бурятии объявлено о начале приёма заявок на предоставление в 2024 году субсидий бюджетам муниципальных образований республики на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности.
Дата и время начала подачи (приёма) заявок участников конкурса: 11 января 2024 в 8:30.
Дата и время окончания подачи (приёма) заявок: 30 января 2024 года в 17:30.
Получателями субсидии являются муниципальные районы в Бурятии. В случае если событийное тематическое мероприятие проводится на территории сельского поселения, указанные субсидии могут передаваться из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений в виде иных межбюджетных трансфертов.
Субсидии предоставляются при следующих условиях:
- Предоставление муниципальным районом полного комплекта документов, установленного порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности.
- Наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, предусматривающей мероприятия, соответствующие порядку, на софинансирование которых предоставляется субсидия.
- Доля бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, составляет не менее 5% от сметы расходов на организацию и проведение событийного тематического мероприятия.
- Заключение соглашения между министерством туризма РБ и администрацией муниципального района о предоставлении из республиканского бюджета субсидии бюджету муниципального образования в Бурятии, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте министерства туризма РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии предоставят субсидии лучшим событийным сельским мероприятиям
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