В Бурятии определили лучшие куклы республики

Участие приняли 26 мастериц региона



26 декабря в Улан-Удэ открылась III-я республиканская выставка-конкурс «Куклы Бурятии» (0+). В этом году на конкурс поступило более 50 конкурсных работ в разных номинациях: «Авторская кукла», «Кукла в народном костюме», «Интерьерная кукла» и другие от 26 мастериц из Баргузинского, Заиграевского, Кабанского районов и города Улан-Удэ. Куклы изготовлены в различных техниках, из разных материалов (глина, пластика, текстиль, дерево, металл).



Художница Мэдэгма Дандарон, дочь известного бурятского учёного-буддолога Бидии Дандарона представляет свои авторские куклы, изготовленные из проволоки, джута. Внимание привлекают метровые куклы – гиганты семейная пара в семейском костюме Надежды Малых из Заиграевского района, тонко расписанная кукла из ваты «Семейская с баранками» Людмилы Шестаковой, куклы из фетра преподавателя технологии Туяны Дашинимаевой «Ёхор», необычные куклы блайз кастом Натальи Милоновой, сотрудницы республиканского центра народного творчества.



У конкурса есть постоянные участники. Многим конкурс открыл творческий путь. Например, мастерица Раджана Бадмаева в прошлом году занявшая I место, в этом году для конкурса изготовила работу «Сагаан үбгэн и внучка», и в этом году её работа также была отмечена жюри.



Дипломантами конкурса этого года стали:

Диплом I степени – Мэдэгма Дандарон (г. Улан-Удэ);

Диплом II степени – Раджана Бадмаева (г. Улан-Удэ);

Дипломы III степени – Эржена Цыдыпова и Алла Павлова (г. Улан-Удэ).



Жюри конкурса учредило специальные номинации. Так, специальными дипломами в номинации «Лучшая игровая кукла» награждены: учитель технологии ГБОУ РБНЛИ №1 г. Улан-Удэ Туяна Дашинимаева, «Самый детализированный костюм» – художница Евгения Дугарова (г. Улан-Удэ) и в номинации «Сохранение традиций» мастерица Людмила Шестакова.



- Куклами я начала заниматься два года назад. Я не училась этому. Для меня это просто забава. Вначале появилась бабушка, потом дедушка, потом начали рождаться другие красивые куклы. Я ничего не загадываю, просто живу и творю, – поделилась Евгения Дугарова.



Как сообщает республиканский центр народного творчества, дипломами за участие награждены мастера: Надежда Малых (с. Новая Брянь, Заиграевский район), Ирина Клюшева (МАОУ «СОШ №7», г. Улан-Удэ), Ирина Акинфеева (творческая мастерская «Чудодел», г. Улан-Удэ), Татьяна Герасимова, Галина Тарнуева, Оксана Москаленко, Наталья Милонова, Дарья Шабаганова (г. Улан-Удэ), Виктория Ахмадулина (Баргузинский район), Мария Осколкова (МАДОУ «Малыш» Железнодорожный район, г. Улан-Удэ), Оксана Суранова (Степно-Дворецкий филиал МАУ «Районный Дом культуры» МО «Кабанский район»), Светлана Эпова, Ольга Грехова (Брянский филиал МАУ «Районный Дом культуры», МО «Кабанский район»), Арюна Арьянова (МАДОУ № 62 «Малыш» Железнодорожный район, г. Улан-Удэ).



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