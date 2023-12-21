В Бурятии женщина отсудила деньги за ДТП с коровой

Она врезалась в бурёнку, переходившую дорогу







Женщина решила взыскать материальный ущерб с владелицы скота и обратился с соответствующим иском в суд – заявила, что на улице уже было темно, а видимость – плохой и предотвратить столкновение с животным она не могла.



Хозяйка же бурёнок утверждала, что когда она перегоняла коров на пастбище через дорогу, всё было прекрасно видно. По её мнению, водитель просто нарушила ПДД, превысив скорость.



Служители Фемиды пришли к выводу, что обе дамы отчасти виновны в аварии. Владелица КРС, по их мнению, перегоняла сельхозживотных ненадлежащим образом и потому корова оказалась на проезжей части. А автомобилист нарушила пункт 10.1 ПДД. К тому же авто считается источником повышенной опасности, что само по себе накладывает дополнительную ответственность. В итоге суд частично удовлетворил иск о возмещении имущественного ущерба, определив степень вины между сторонами в пропорции 90% со стороны истца и 10% – со стороны ответчика.



Всё произошло ещё в конце июля в Мухоршибирском районе. Тогда водитель автомобиля врезалась в одну из коров, которых в тот момент перегоняла через дорогу хозяйка. Машина получила повреждения.