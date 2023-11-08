В Бурятии завершился балетный фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева

В Бурятском театре оперы и балета состоялся гала-концерт



5 ноября завершился фестиваль балета имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева. В Бурятском театре оперы и балета прошёл гала-концерт, в котором приняли участие ведущие солисты из разных регионов России, сообщили в пресс-службе театра.



На сцену вышли ведущие солисты Красноярского театра оперы и балета. Анна Кудрявцева и Матвей Никишаев представили па-де-де из балета «Катарина» (12+), который взял «Золотую маску» и адажио из балета «Кармен» (12+).



- Впечатления самые позитивные. Атмосфера в театре просто невероятная. Такого нет даже в некоторых более крупных театрах страны. Профессионализм бурятских артистов выражается во всем: в каждом движении, в отношении, в дыхании. Это уровень, и это очень достойно уважения, - поделился Матвей Никишаев.



Зрителей также порадовали своими выступлениями солисты Якутского театра оперы и балета Сарыал Афанасьев и Анастасия Платонова, солисты Монгольского театра оперы и балета Алтангэрэл Эрдэгэ-Болд и Гантулга Нямцэрэн, солист НОВАТ Иван Оскорбин. Конечно, на сцену вышли и ведущие солисты Бурятского театра оперы и балета: Лия Балданова и Баир Цыдыпылов, Саки Токусима и Эльдар Ванданов, Михаил Овчаров и Оюна Кынзыбеева, Евгения Цыренова, Маргарита Эрдыниева, Юлия и Баир Жамбаловы, Аюна Гомбожапова, Виктор Дампилов, Борис Ламажапов, Бурэнжаргал Хулан и Булыт Раднаев, Батням Марал.



- Этот фестиваль вновь даёт новое дыхание для нашего коллектива, труппы, солистов. Я рад, что наш зритель увидел ведущих солистов из разных театров. Все гости уехали с полным зарядом энергии и вдохновения. Балетный мир небольшой, и мы рады были видеть кого-то вновь , а с кем-то лично познакомиться, - отметил главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета, заслуженный артист России Баярто Дамбаев.



По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, очень важный момент в фестивале, что в нём приняли участие студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. Юные артисты получили бесценный опыт.



Фестиваль балета прошёл с 1 по 5 ноября в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.



