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В республике отметили День бурятского языка

В республике отметили День бурятского языка
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Финансирование на поддержку и развитие бурятского языка увеличили до 90 млн

В театре драмы имени Хоца Намсараева состоялся республиканский праздник Буряад хэлэнэй үдэрэй «Баяр ёhололой тоглолто» — торжественный вечер, посвящённый Дню бурятского языка.

В театре прошли выставки, интерактивные площадки государственных и общественных организаций. Также состоялся масштабный концерт с участием артистов Бурятского театра драмы, Бурятского театра оперы и балета, национального театра «Байкал», певцов бурятской эстрады, народных коллективов.

Глава Бурятии поздравил жителей республики с праздником и призвал беречь родной язык, отметив, что любые официальные усилия по его сохранению бесполезны, если сами люди не стремятся на нем говорить:

- Мы со стороны правительства республики, при поддержке Народного Хурала делаем всё, чтобы наш язык сохранялся. Финансирование программы поддержки и развития бурятского языка в три раза увеличено: с 30 до 90 млн рублей. Буряад хэлэеэ гамнажа ябая! hайндэрөөр халуунаар амаршалнаб!

Алексей Цыденов принял участие в торжественной церемонии награждения. На сцене театра объявлены победители именной премии главы республики в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» («Священный дар родного языка»), сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

бурятский язык

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