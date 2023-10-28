В республике отметили День бурятского языка

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Финансирование на поддержку и развитие бурятского языка увеличили до 90 млн



В театре драмы имени Хоца Намсараева состоялся республиканский праздник Буряад хэлэнэй үдэрэй «Баяр ёhололой тоглолто» — торжественный вечер, посвящённый Дню бурятского языка.



В театре прошли выставки, интерактивные площадки государственных и общественных организаций. Также состоялся масштабный концерт с участием артистов Бурятского театра драмы, Бурятского театра оперы и балета, национального театра «Байкал», певцов бурятской эстрады, народных коллективов.



Глава Бурятии поздравил жителей республики с праздником и призвал беречь родной язык, отметив, что любые официальные усилия по его сохранению бесполезны, если сами люди не стремятся на нем говорить:



- Мы со стороны правительства республики, при поддержке Народного Хурала делаем всё, чтобы наш язык сохранялся. Финансирование программы поддержки и развития бурятского языка в три раза увеличено: с 30 до 90 млн рублей. Буряад хэлэеэ гамнажа ябая! hайндэрөөр халуунаар амаршалнаб!



Алексей Цыденов принял участие в торжественной церемонии награждения. На сцене театра объявлены победители именной премии главы республики в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» («Священный дар родного языка»), сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



