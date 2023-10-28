Финансирование на поддержку и развитие бурятского языка увеличили до 90 млн
В театре драмы имени Хоца Намсараева состоялся республиканский праздник Буряад хэлэнэй үдэрэй «Баяр ёhололой тоглолто» — торжественный вечер, посвящённый Дню бурятского языка.
В театре прошли выставки, интерактивные площадки государственных и общественных организаций. Также состоялся масштабный концерт с участием артистов Бурятского театра драмы, Бурятского театра оперы и балета, национального театра «Байкал», певцов бурятской эстрады, народных коллективов.
Глава Бурятии поздравил жителей республики с праздником и призвал беречь родной язык, отметив, что любые официальные усилия по его сохранению бесполезны, если сами люди не стремятся на нем говорить:
- Мы со стороны правительства республики, при поддержке Народного Хурала делаем всё, чтобы наш язык сохранялся. Финансирование программы поддержки и развития бурятского языка в три раза увеличено: с 30 до 90 млн рублей. Буряад хэлэеэ гамнажа ябая! hайндэрөөр халуунаар амаршалнаб!
Алексей Цыденов принял участие в торжественной церемонии награждения. На сцене театра объявлены победители именной премии главы республики в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» («Священный дар родного языка»), сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В республике отметили День бурятского языка
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