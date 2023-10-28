28 октября

27 октября

Популярное

В Бурятии начался фестиваль школьного футбола

В Бурятии начался фестиваль школьного футбола
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Уроки уже прошли для ребят из Улан-Удэ

В Бурятии стартовал 5-й сезон всероссийского фестиваля «Футбол в школе». Мероприятие продлится до 20 мая 2024 года. Принять участие в нём могут школы и детские сады в любом регионе России, достаточно зарегистрироваться на портале фестиваля не позднее 9 декабря этого года.

Уроки футбола в рамках реализации проекта «Футбол в школе» уже прошли для ребят 3 класса гимназии №14 и учеников СОШ №18 города Улан-Удэ. Провёл мастер-класс тренер спортивной школы №6 Алексей Рябованов.

Как напоминает пресс-служба министерства образования РБ, всероссийский фестиваль – это одно из ключевых направлений проекта «Футбол в школе». В течение всего учебного года участники фестиваля должны будут организовать не менее трёх активностей из 19 вариантов, предложенных организаторами, например, творческие конкурсы, соревнования и эстафеты.

- Уроки проходят по всей стране, вот и наши школы не отстают, а показывают всем хороший пример! В тёплой атмосфере дружбы и доверия ребята учатся играть в футбол и получают большой заряд положительных эмоций, — отмечают в спортивной школе.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия школа футбол дети фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с
В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с
Общество, 28.10.2023
Воздух прогреется до +9 градусов 
Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»
Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»
Общество, 27.10.2023
Ежегодную акцию проведут 4 и 5 ноября
Чита примет международные соревнования по стрельбе из лука
Чита примет международные соревнования по стрельбе из лука
Общество, 27.10.2023
В Забайкалье готовятся принять гостей турнира на призы Ешеева
В Ангарске готовятся к лыжному чемпионату СФО и ДФО
В Ангарске готовятся к лыжному чемпионату СФО и ДФО
Общество, 27.10.2023
Он пройдёт в Иркутской области этой зимой
В Улан-Удэ развернётся фестиваль энергосбережения и экологии
В Улан-Удэ развернётся фестиваль энергосбережения и экологии
Общество, 27.10.2023
На нём наградят призёров различных экоконкурсов
В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»
В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»
Общество, 27.10.2023
Участие примут спортсмены 16 организаций
В Бурятии выберут «Арадай багша» – народного учителя
В Бурятии выберут «Арадай багша» – народного учителя
Общество, 27.10.2023
В регионе стартует первый республиканский конкурс активистов, популяризирующих бурятский язык
В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева
В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева
Общество, 27.10.2023
Межрегиональные соревнования проводят в Муйском районе
Тувинский борец победил на первенстве мира
Тувинский борец победил на первенстве мира
Общество, 27.10.2023
Спортсмен стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг
В Бурятии госпиталь ветеранов получил субсидию на модернизацию
В Бурятии госпиталь ветеранов получил субсидию на модернизацию
Общество, 27.10.2023
Здесь модернизируют противопожарную систему
Игорь Шутенков: «Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Игорь Шутенков: «Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Общество, 27.10.2023
Мэр Улан-Удэ поздравил МУП «Городские маршруты» с наступающим профессиональным праздником  
В Улан-Удэ презентовали «Меню Бурятии»
В Улан-Удэ презентовали «Меню Бурятии»
Общество, 27.10.2023
Республике помогли составить новый взгляд на привычные продукты
Кикбоксёры Бурятии участвуют в чемпионате стран ШОС
Кикбоксёры Бурятии участвуют в чемпионате стран ШОС
Общество, 27.10.2023
От республики выступает 5 спортсменов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^