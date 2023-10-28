В Бурятии начался фестиваль школьного футбола

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Уроки уже прошли для ребят из Улан-Удэ



В Бурятии стартовал 5-й сезон всероссийского фестиваля «Футбол в школе». Мероприятие продлится до 20 мая 2024 года. Принять участие в нём могут школы и детские сады в любом регионе России, достаточно зарегистрироваться на портале фестиваля не позднее 9 декабря этого года.



Уроки футбола в рамках реализации проекта «Футбол в школе» уже прошли для ребят 3 класса гимназии №14 и учеников СОШ №18 города Улан-Удэ. Провёл мастер-класс тренер спортивной школы №6 Алексей Рябованов.



Как напоминает пресс-служба министерства образования РБ, всероссийский фестиваль – это одно из ключевых направлений проекта «Футбол в школе». В течение всего учебного года участники фестиваля должны будут организовать не менее трёх активностей из 19 вариантов, предложенных организаторами, например, творческие конкурсы, соревнования и эстафеты.



- Уроки проходят по всей стране, вот и наши школы не отстают, а показывают всем хороший пример! В тёплой атмосфере дружбы и доверия ребята учатся играть в футбол и получают большой заряд положительных эмоций, — отмечают в спортивной школе.



Возрастное ограничение: 0+.

