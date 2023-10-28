Уроки уже прошли для ребят из Улан-Удэ
В Бурятии стартовал 5-й сезон всероссийского фестиваля «Футбол в школе». Мероприятие продлится до 20 мая 2024 года. Принять участие в нём могут школы и детские сады в любом регионе России, достаточно зарегистрироваться на портале фестиваля не позднее 9 декабря этого года.
Уроки футбола в рамках реализации проекта «Футбол в школе» уже прошли для ребят 3 класса гимназии №14 и учеников СОШ №18 города Улан-Удэ. Провёл мастер-класс тренер спортивной школы №6 Алексей Рябованов.
Как напоминает пресс-служба министерства образования РБ, всероссийский фестиваль – это одно из ключевых направлений проекта «Футбол в школе». В течение всего учебного года участники фестиваля должны будут организовать не менее трёх активностей из 19 вариантов, предложенных организаторами, например, творческие конкурсы, соревнования и эстафеты.
- Уроки проходят по всей стране, вот и наши школы не отстают, а показывают всем хороший пример! В тёплой атмосфере дружбы и доверия ребята учатся играть в футбол и получают большой заряд положительных эмоций, — отмечают в спортивной школе.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии начался фестиваль школьного футбола
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 28.10.2023
Воздух прогреется до +9 градусов
Ежегодную акцию проведут 4 и 5 ноября
В Забайкалье готовятся принять гостей турнира на призы Ешеева
Он пройдёт в Иркутской области этой зимой
На нём наградят призёров различных экоконкурсов
Участие примут спортсмены 16 организаций
В регионе стартует первый республиканский конкурс активистов, популяризирующих бурятский язык
Межрегиональные соревнования проводят в Муйском районе
Спортсмен стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг
Она появится в Таксимо
Здесь модернизируют противопожарную систему
Мэр Улан-Удэ поздравил МУП «Городские маршруты» с наступающим профессиональным праздником
Республике помогли составить новый взгляд на привычные продукты
Соревнования проходили в Улан-Удэ
От республики выступает 5 спортсменов