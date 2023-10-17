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В Бурятии выберут лучших волонтёров

В Бурятии выберут лучших волонтёров
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал приём заявок на конкурс «Республика добрых дел»

В Бурятии ежегодный республиканский конкурс в сфере добровольчества «Республика добрых дел-2023» начал приём заявок.

В конкурсе могут принять участие:
- Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет;
- Волонтёрские центры, созданные на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также другие общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридического лица;
- Юридические лица - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.

Среди физических лиц лучших выберут в этом году по 9 номинациям:
- «Открытие года»;
- «Социальный волонтёр года»;
- «Событийный волонтёр года»;
- «Серебряный волонтёр года;
- «Лучший волонтёр года;
- «Культурно-просветительское волонтёрство»;
- «Профессиональное волонтёрство»;
- «Незаменимый лидер»;
- «Меценат года».

По 8 номинациям конкурс пройдёт среди волонтёрских центров и юридических лиц:
- «Районный ресурсный центр добровольчества года»;
- «Волонтёрская организация года»;
- «Волонтёрская студенческая организация года»;
- «Волонтёрский школьный отряд года»;
- «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»;
- «Добровольческий поисково-спасательный отряд года»;
- «Лучший волонтёрский штаб #МыВместе»;
- «Социальный проект года».

Конкурс проходит в три этапа. По 27 октября принимаются электронные заявки. С 31 октября по 3 ноября экспертная комиссия заочно оценивает представленные номинантами материалы. Награждение по итогам конкурса состоится до 15 декабря в рамках празднования национального дня добровольца.

Возрастное ограничение: 12+.

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