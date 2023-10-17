В Бурятии выберут лучших волонтёров

Стартовал приём заявок на конкурс «Республика добрых дел»



В Бурятии ежегодный республиканский конкурс в сфере добровольчества «Республика добрых дел-2023» начал приём заявок.



В конкурсе могут принять участие:

- Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет;

- Волонтёрские центры, созданные на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также другие общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридического лица;

- Юридические лица - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.



Среди физических лиц лучших выберут в этом году по 9 номинациям:

- «Открытие года»;

- «Социальный волонтёр года»;

- «Событийный волонтёр года»;

- «Серебряный волонтёр года;

- «Лучший волонтёр года;

- «Культурно-просветительское волонтёрство»;

- «Профессиональное волонтёрство»;

- «Незаменимый лидер»;

- «Меценат года».



По 8 номинациям конкурс пройдёт среди волонтёрских центров и юридических лиц:

- «Районный ресурсный центр добровольчества года»;

- «Волонтёрская организация года»;

- «Волонтёрская студенческая организация года»;

- «Волонтёрский школьный отряд года»;

- «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»;

- «Добровольческий поисково-спасательный отряд года»;

- «Лучший волонтёрский штаб #МыВместе»;

- «Социальный проект года».



Конкурс проходит в три этапа. По 27 октября принимаются электронные заявки. С 31 октября по 3 ноября экспертная комиссия заочно оценивает представленные номинантами материалы. Награждение по итогам конкурса состоится до 15 декабря в рамках празднования национального дня добровольца.



Возрастное ограничение: 12+.



