Улан-Удэ примет этап чемпионата Бурятии по мотокроссу

Мотогонщики испытают новую трассу



14 октября в Улан-Удэ пройдёт IV этап открытого чемпионата Бурятии по мотокроссу. Он будет посвящён памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Николая Нищенко. Соревнования проведут на окраине посёлка Восточный.



Составить конкуренцию уже заявленным спортсменам могут новички, любители и профессионалы мотоспорта. Онлайн регистрация открыта до 12:00 13 октября.



Заявиться можно в следующих классах:

- «85 куб. см» (юноши и девушки 11-15 лет);

- «Юниоры» (юноши и девушки 14-18 лет);

- «Открытый» (мужчины и женщины 15+);

- «Эндуро» (категория 16+);

- «Ветераны» (мужчины и женщины 45+);

- «Пит байк» (категория 8-15 лет);

- «Мотоциклы» с коляской (категория 16+).



Программа

10:00 - 11.00 - Регистрация и открытая тренировка

12:00 - Открытие соревнований

17:00 – Закрытие



- Отметим, что из года в год гонщики из соседних регионов приезжают не только показать свои навыки, но и перенять опыт у местных спортсменов, а также поделиться собственным, - рассказали в министерстве спорта РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

