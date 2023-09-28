На домах Иркутска появилось девять новых муралов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Среди них «Космонавт» и «Душа Сибири»



На фасадах зданий Иркутска разместили девять новых муралов. Их создали 16 художников из разных регионов страны. Творческие проекты реализованы в рамках всероссийского фестиваля уличного искусства «Голос улиц», сообщает пресс-служба администрации областного центра.



Жилой дом на Лермонтова, 277 украсила символика областного центра. Мастера московского коллектива Максим Базаров и Кирилл Алерт изобразили бабра и соболя.



– Изучая культурный код Иркутска, нам стало интересно поработать с одной из основополагающих тем города, а именно – с его гербом. Мы решили отказаться от привычной мизансцены, которую можно увидеть, поэкспериментировали и дали этой истории новый ракурс. Шрифтовая часть – авторский леттеринг, включающий авангардные и конструктивистские течения начала 20-го века, – рассказывают о своей концепции художники.



Посетителей и сотрудников муниципальной библиотеки №12 теперь радует «Семицветик», автором которого стал Борис Шахматов из Перми.



– Это своеобразная компиляция двух любимых мною произведений «Цветик-семицветик» (6+) и «Волшебник Изумрудного города» (6+). На иллюстрации представлен Гудвин в образе цветка с семью лепестками желаний. И растение тут предстаёт живым существом. Я впервые добавил к основному изображению текст: стихотворение от автора сказки Валентина Катаева, – поделился Борис Шахматов.



На торцевом фасаде на Лермонтова, 281 расположилась «Душа Сибири». Автор – Нелли Скоморовская приехала из Тель-Авива. Её творчество распространено в Израиле, Колумбии, Перу, Дании, Румынии, Танзании и Швейцарии.



Трансформаторную подстанцию на Лермонтова 313а/1 расписал Илья Мозги из Екатеринбурга. Работа называется «Пусть эта музыка не стихнет».



В микрорайоне Первомайский, 7а можно увидеть мальчика, плывущего в лодке. Картину нарисовал Андрей Калугин из Махачкалы. Рядом, на фасаде дома № 10а, разместил свой мурал «Голос тишины» Джамал Саидов из Кизилюрта. В центре композиции – обувь, в которой распустились цветы.



Космонавт появился на двухэтажном здании на Лермонтова, 2. Над ним трудились иркутские художницы Елена Носова и Анастасия Белоусова. Для названия использована цитата из книги Ивана Ефремова: «Связь. Человек тянется к звёздному небу, забыв, что сама Земля есть звезда».



На Степана Разина, 9 Кирилл Ведерников из города Вязники воспроизвёл сюжет, отсылающий к истокам мироздания. Он поражает необычной задумкой и архитектурной составляющей.



Жилой дом на улице Розы Люксембург, 193 теперь украшен диптихом: на одной его стороне изображён мужчина, на другой – женщина. Романтическую историю «Воздушный поцелуй» создал Павел Орез из Благовещенска. Как отмечают организаторы фестиваля, это самый большой мурал в регионе.



На острове Юность расписали кубы и обновлённую скейт-рампу. Этим летом на спортивной площадке провели реконструкцию горок и трамплинов. Кроме того, одну работу сделали на фасаде в Усолье-Сибирском.



– Фестиваль прошёл в Иркутской области четвёртый раз. В этом году он стал самым масштабным и ярким. Участие в нем приняли как местные, так и приглашённые художники. Мы хотели доказать, что в городе может существовать такой стрит-арт, который его украсит. И считаю, что все справились с этой задачей, – отметил куратор проекта Роман Малинович.



