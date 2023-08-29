Иск был подан к центральной районной больнице
В селе Ярикто Баргузинского района Бурятии фельшерско-акушерский пункт подключили к интернету после вмешательства прокуратуры.
- Прокуратура проверила исполнение законодательства при исполнении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Установлено, что рамках реализации предусмотренных программой мероприятий в селе Ярикто построен фельдшерско-акушерский пункт. Вместе с тем выходом в интернет учреждение не было оборудовано. Это препятствовало возможности оказывать населению медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокуратура района подала в суд направила иск об обязании Баргузинской центральной районной больницы обеспечить фельдшерский пункт интернетом. Суд удовлетворил иск. Сейчас медицинское учреждение подключено к Сети.
В Бурятии в новом ФАПе интернет появился после вмешательства прокуратуры
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