В Бурятии в новом ФАПе интернет появился после вмешательства прокуратуры

Иск был подан к центральной районной больнице



В селе Ярикто Баргузинского района Бурятии фельшерско-акушерский пункт подключили к интернету после вмешательства прокуратуры.



- Прокуратура проверила исполнение законодательства при исполнении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Установлено, что рамках реализации предусмотренных программой мероприятий в селе Ярикто построен фельдшерско-акушерский пункт. Вместе с тем выходом в интернет учреждение не было оборудовано. Это препятствовало возможности оказывать населению медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокуратура района подала в суд направила иск об обязании Баргузинской центральной районной больницы обеспечить фельдшерский пункт интернетом. Суд удовлетворил иск. Сейчас медицинское учреждение подключено к Сети.



