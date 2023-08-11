11 августа

10 августа

Популярное

Жительницу Бурятии через суд заставили провериться на туберкулёз

Жительницу Бурятии через суд заставили провериться на туберкулёз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина недавно вышла на свободу

Прокурор обратился в Гусиноозёрский городской суд с иском к женщине, которая недавно вернулась из исправительной колонии. В иске прокуратура просила возложить на экс-заключённую обязанность проходить профилактическое обследование на туберкулёз два раза в год в течение двух лет после освобождения.

- В обоснование требований прокурор указал, что в ходе проверки соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан установлено, что С., освобождённая в 2022 году из мест лишения свободы, до настоящего времени не прошла обследование в целях выявления туберкулёза. Непрохождение ответчиком медицинского обследования влечёт риск несвоевременного выявления заболевания туберкулёзом, переход в открытую форму заболевания, что создаёт угрозу жизни и здоровью других граждан, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил иск и обязал женщину пройти профилактический медицинский осмотр в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

суд туберкулез

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Общество, 11.08.2023
Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца
«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
Общество, 11.08.2023
При ремонте дороги за 106 с лишним миллионов рабочие использовали «бэушный» гравий
В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
Общество, 11.08.2023
«Облаву» на них устроили на Шишковке
«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
Общество, 11.08.2023
Им досталось из-за дорожной разметки и необрезанных кустов
Театр кукол «Ульгэр» снял пять особенных клипов в Монголии
Театр кукол «Ульгэр» снял пять особенных клипов в Монголии
Общество, 11.08.2023
Клипы посвящены пяти драгоценностям бурятского народа
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения при закупке лекарства
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения при закупке лекарства
Общество, 11.08.2023
Руководитель больницы привлечён к административной ответственности
В Бурятии водители рискуют разбить автомобили на опасной дороге
В Бурятии водители рискуют разбить автомобили на опасной дороге
Общество, 11.08.2023
К ремонту трассы должны приступить лишь в 2025 году

На пустыре в Улан-Удэ построили школу с газовой котельной
На пустыре в Улан-Удэ построили школу с газовой котельной
Общество, 11.08.2023
Её назвали одной из самых красивых в городе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^