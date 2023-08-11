Жительницу Бурятии через суд заставили провериться на туберкулёз

Женщина недавно вышла на свободу



Прокурор обратился в Гусиноозёрский городской суд с иском к женщине, которая недавно вернулась из исправительной колонии. В иске прокуратура просила возложить на экс-заключённую обязанность проходить профилактическое обследование на туберкулёз два раза в год в течение двух лет после освобождения.



- В обоснование требований прокурор указал, что в ходе проверки соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан установлено, что С., освобождённая в 2022 году из мест лишения свободы, до настоящего времени не прошла обследование в целях выявления туберкулёза. Непрохождение ответчиком медицинского обследования влечёт риск несвоевременного выявления заболевания туберкулёзом, переход в открытую форму заболевания, что создаёт угрозу жизни и здоровью других граждан, - сообщили в пресс-службе суда.



Суд удовлетворил иск и обязал женщину пройти профилактический медицинский осмотр в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.



