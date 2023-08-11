Женщина недавно вышла на свободу
Прокурор обратился в Гусиноозёрский городской суд с иском к женщине, которая недавно вернулась из исправительной колонии. В иске прокуратура просила возложить на экс-заключённую обязанность проходить профилактическое обследование на туберкулёз два раза в год в течение двух лет после освобождения.
- В обоснование требований прокурор указал, что в ходе проверки соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан установлено, что С., освобождённая в 2022 году из мест лишения свободы, до настоящего времени не прошла обследование в целях выявления туберкулёза. Непрохождение ответчиком медицинского обследования влечёт риск несвоевременного выявления заболевания туберкулёзом, переход в открытую форму заболевания, что создаёт угрозу жизни и здоровью других граждан, - сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил иск и обязал женщину пройти профилактический медицинский осмотр в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Жительницу Бурятии через суд заставили провериться на туберкулёз
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца
Женщина недавно вышла на свободу
При ремонте дороги за 106 с лишним миллионов рабочие использовали «бэушный» гравий
«Облаву» на них устроили на Шишковке
Хищник наведывается сюда регулярно
Принять участие в нём можно до 10 сентября
Им досталось из-за дорожной разметки и необрезанных кустов
На 210 кг продукции не было сертификатов
Его задержали росгвардейцы
Возбуждено уголовное дело
Клипы посвящены пяти драгоценностям бурятского народа
Руководитель больницы привлечён к административной ответственности
К ремонту трассы должны приступить лишь в 2025 году
Её назвали одной из самых красивых в городе
Счёт встречи 10:0