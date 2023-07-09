Дарья Мункоева трудится республиканской клинической больницы имени Семашко
Медики из Бурятии победили на всероссийском конкурсе «Лучший врач», «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Об этом рассказала заместитель председателя правительства республики - министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.
1 место во всероссийском конкурсе врачей заняла Дарья Мункоева - врач клинической лабораторной диагностики, заведующая лабораторией республиканской клинической больницы имени Семашко, гл. внештатный специалист по лабораторной диагностике.
Медицинская сестра городской больницы № 4 Анастасия Кожевина признана «Лучшей участковой медсестрой России». Фельдшер Территориального центра медицины катастроф Игорь Миронов – «Лучший фельдшер РФ». Медицинский лабораторный техник Кяхтинской центральной районной больницы Галина Дорошенко – «Лучший лаборант России».
- Новых побед – новых достижений! Поздравляем! Гордимся! И всегда благодарных и здоровых пациентов! – поздравила Евгения Лудупова.
Врач из Бурятии признана лучшим в России
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