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Бурятский художник выиграл гран-при Забайкальской биеннале

Бурятский художник выиграл гран-при Забайкальской биеннале
Общество,  Фото:Забайкальский краевой художественный музей
Его выставка откроется в 2024 году в залах Забайкальского музея

Победителей и обладателя гран-при третьей Забайкальской международной биеннале «Пространство и ракурсы» назвали 13 июня в Забайкальском художественном музее, а забайкальским художникам вручили билеты союза художников России.

- Биеннале превзошла все наши ожидания. Выставку посетило более 3 тысяч зрителей, а сейчас в зале представлено 60 работ молодых художников. Несмотря на то, что современное искусство не все понимают, оно всех удивляет и помогает заглянуть в себя, разобраться в собственных мыслях, – выступила на закрытии директор музея Дина Корсун.

Победителей биеннале награждали по семи категориями, каждая из которых связана с определённым видом искусств. В номинации «Живопись» победителем стал Жамсо Раднаев, диплом первой степени за работу в «Актуальном искусстве» получил Никита Окладников, в номинации «Декоративно-прикладное искусство» победила Ирина Рабтанова, в «Дизайне» лучшей стала Зинаида Гукасян, в «Скульптуре» первое место занял Элбэг Зандраев, а в «Фотографии» – Евгения Деменская. В номинации «Графика» первое место разделили Туяра Шапошникова и Вероника Жиркова из Якутска.

Гран-при биеннале получил бурятский художник Жамсо Раднаев. Он выиграл право на проведение персональной выставки в 2024 году в Забайкальском краевом художественном музее.

Перед зрителями выступили фольклорный ансамбль «Здравица», флейтист Лю Гочин и певица Асына. После от руководства музея благодарственные письма получили студенты и преподаватели кафедры культуры и искусств Забайкальского государственного университета, которые помогали организовывать выставку. Кроме того, забайкальским художникам вручили творческие билеты регионального отделения союза художников России.

Третья Забайкальская биеннале современного искусства проходила в Чите с 13 апреля в Забайкальском краевом художественном музее. На выставке были работы художников, дизайнеров и скульпторов из Забайкалья, Бурятии, Якутии, Китая и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Забайкальский край Бурятия живопись биеннале выставка музей

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