В Бурятии похоронят погибшего на СВО 37-летнего военного

Его посмертно наградили орденом Мужества



В пятницу, 9 июня, в Кяхтинском районе Бурятии проводят в последний путь 37-летнего гвардии старшего сержанта Вячеслава Грешилова. Прощание с ним пройдёт в Кяхте. Траурная церемония состоится у мемориала защитникам Отечества 1941-1945 годов на улице Крупской, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».



Вячеслав родился в Новогижингинске 14 декабря 1985 года. В 1993-м остался без родительского попечения. Его определили в детский дом.



После окончания девятого класса местной школы № 2 поступил в профтехучилище № 18 в Хоронхое и выучился там на сварщика. В октябре 2004-го ушёл в армию. После заключил контракт и прослужил по нему 10 лет.



В 2016-ом перебрался в Кяхту и в 2017-ом снова заступил на службу по контракту. Вместе со своими сослуживцами принимал участие в СВО.



За безупречное выполнение поставленных задач Вячеслава Грешилова наградили медалью «За отвагу» и уже посмертно – орденом Мужества. У Вячеслава Александровича остались супруга и дочь.