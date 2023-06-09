Его посмертно наградили орденом Мужества
В пятницу, 9 июня, в Кяхтинском районе Бурятии проводят в последний путь 37-летнего гвардии старшего сержанта Вячеслава Грешилова. Прощание с ним пройдёт в Кяхте. Траурная церемония состоится у мемориала защитникам Отечества 1941-1945 годов на улице Крупской, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».
Вячеслав родился в Новогижингинске 14 декабря 1985 года. В 1993-м остался без родительского попечения. Его определили в детский дом.
После окончания девятого класса местной школы № 2 поступил в профтехучилище № 18 в Хоронхое и выучился там на сварщика. В октябре 2004-го ушёл в армию. После заключил контракт и прослужил по нему 10 лет.
В 2016-ом перебрался в Кяхту и в 2017-ом снова заступил на службу по контракту. Вместе со своими сослуживцами принимал участие в СВО.
За безупречное выполнение поставленных задач Вячеслава Грешилова наградили медалью «За отвагу» и уже посмертно – орденом Мужества. У Вячеслава Александровича остались супруга и дочь.
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 37-летнего военного
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