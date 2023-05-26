26 мая

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В улан-удэнской колонии определили сильнейшего армрестлера

В улан-удэнской колонии определили сильнейшего армрестлера
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Победитель «уложил» всех соперников

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошёл турнир по армрестлингу среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 25 человек.

В начале спортивного мероприятия осуждённым рассказали правила армрестлинга и показали технику борьбы.

Соревнование проходило в личном первенстве по круговой системе, где все участники встретились друг с другом. Победителей определяли по наибольшей сумме набранных очков.

Чемпионом турнира стал осуждённый, который победил всех соперников в каждой схватке, рассказали в УФСИН по Бурятии.

спорт армрестлинг

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