Пристав из Бурятии завоевал золото и серебро чемпионата ФССП России

Общество, Фото: предоставлено УФССП по РБ

Соревнования прошли в Казани



Судебный пристав из Бурятии Евгений Аредаков завоевал две медали чемпионата ФССП России по служебному двоеборью. Соревнования прошли в Казани и собрали сильнейших приставов из восьми федеральных округов России.



Участникам надо было выйти на рубеж и отстрелять две серии по восемь выстрелов из боевого пистолета с максимальной точностью. На следующем этапе – удержаться в лидерах в трёхкилометровом забеге.



Бурятию на чемпионате представлял судебный пристав по ОУПДС отделения специального назначения УФССП, мастер спорта по служебному биатлону, многократный призёр и победитель различных соревнований Евгений Аредаков. В этом году он смог дважды взойти на пьедестал почёта. В личном зачёте в стрельбе из боевого пистолета в упражнении ПБ-8, набрав 144 очка из возможных 160, Аредаков завоевал золотую медаль. В кроссе вошел в десятку лучших. Итог двух выступлений принёс Евгению Аредакову ещё одну медаль: серебро чемпионата ФССП России в общем зачёте по двоеборью.



В общем зачёте команда Дальневосточного федерального округа, в составе которой выступал судебный пристав из Бурятии, заняла третье место.

