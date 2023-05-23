Соревнования прошли в Казани
Судебный пристав из Бурятии Евгений Аредаков завоевал две медали чемпионата ФССП России по служебному двоеборью. Соревнования прошли в Казани и собрали сильнейших приставов из восьми федеральных округов России.
Участникам надо было выйти на рубеж и отстрелять две серии по восемь выстрелов из боевого пистолета с максимальной точностью. На следующем этапе – удержаться в лидерах в трёхкилометровом забеге.
Бурятию на чемпионате представлял судебный пристав по ОУПДС отделения специального назначения УФССП, мастер спорта по служебному биатлону, многократный призёр и победитель различных соревнований Евгений Аредаков. В этом году он смог дважды взойти на пьедестал почёта. В личном зачёте в стрельбе из боевого пистолета в упражнении ПБ-8, набрав 144 очка из возможных 160, Аредаков завоевал золотую медаль. В кроссе вошел в десятку лучших. Итог двух выступлений принёс Евгению Аредакову ещё одну медаль: серебро чемпионата ФССП России в общем зачёте по двоеборью.
В общем зачёте команда Дальневосточного федерального округа, в составе которой выступал судебный пристав из Бурятии, заняла третье место.
Пристав из Бурятии завоевал золото и серебро чемпионата ФССП России
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