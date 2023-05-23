В колонии в Бурятии прозвенел последний звонок

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Молодым людям пожелали твёрдо встать на ноги



В вечерней школе при исправительной колонии общего режима №1, что находится в городе Гусиноозёрск, прозвенел последний звонок.



- На мероприятии учителя произнесли торжественные речи, рассказали о достижениях учащихся и дали напутственные слова будущим выпускникам. Они пожелали им успехов в жизни, твёрдо стоять на ногах и смело идти к своей цели. В свою очередь, учащиеся 9 и 12 классов прочитали стихи и поблагодарили учителей за их труд, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



На торжественной линейке для выпускников вечерней школы прозвенел последний звонок. Впереди их ждут экзамены и вручение аттестатов.

