Молодым людям пожелали твёрдо встать на ноги
В вечерней школе при исправительной колонии общего режима №1, что находится в городе Гусиноозёрск, прозвенел последний звонок.
- На мероприятии учителя произнесли торжественные речи, рассказали о достижениях учащихся и дали напутственные слова будущим выпускникам. Они пожелали им успехов в жизни, твёрдо стоять на ногах и смело идти к своей цели. В свою очередь, учащиеся 9 и 12 классов прочитали стихи и поблагодарили учителей за их труд, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
На торжественной линейке для выпускников вечерней школы прозвенел последний звонок. Впереди их ждут экзамены и вручение аттестатов.
В колонии в Бурятии прозвенел последний звонок
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