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Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии

Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике катастрофически не хватает медиков и фармацевтов

Представители крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, как профессиональные сферы сейчас испытывают острый кадровый голод. На одну вакансию в России сегодня, по данным hh.ru, приходится в среднем 3,9 резюме. На Дальнем Востоке в апреле было 3,1.

Уровень конкуренции приближается к норме только в двух дальневосточных регионах – это Забайкалье и Сахалинская область. Самая же сложная ситуация – на Чукотке и в Еврейской автономной области, где на одно предложение от работодателя приходится 1,6 и 2,2 резюме. В Приморье и Хабаровском крае, соответственно – 2,6 и 2,9.

В Бурятии этот показатель в январе составлял 4, а в апреле – уже 3,5. В нашей республике сильнее всего не хватает специалистов в сфере «Медицина и фармацевтика» (1,3 резюме на вакансию). В топ дефицитных направлений также попали «Автобизнес» (2,1), «Сельское хозяйство» (2,3), «Производство и сервисное обслуживание» (2,4), «Строительство и недвижимость» (2,6), «Добыча сырья» (2,7), «Рабочий персонал» (2,8), «Продажи и обслуживание клиентов» (2,9), «Розничная торговля» (3), «Туризм, гостиницы и рестораны» (3,3) и «Транспорт, логистика, перевозки» (3,5).

- Топ-менеджеры некоторых компаний до сих пор пребывают в заблуждении, что проблемы большого рынка труда их не касаются, а все эти «дефициты» и «безработицы» – история про космические корабли, – отмечает главный эксперт HeadHunter по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. – Однако сейчас сложилась такая ситуация, когда каждая компания должна наблюдать за тем, что происходит вокруг. Если ваши конкуренты за персонал начали активно размещать вакансии с хорошими условиями и зарплаты соответствуют рыночным – или даже выше них, значит, внимания к вашей компании будет меньше. Это очень простая логика, потому что людей на рынке труда больше не становится. Соискатели выбирают, где лучше.
работа профессии вакансии

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