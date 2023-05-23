В Бурятии увековечили память погибшего на Украине мобилизованного

В честь него в местной школе открыли парту Героя и мемориальную доску









Николаю было 23 года. Он родился 11 января 2000-го в селе Гурулёво в Прибайкальском районе. В 2018-ом ушёл в армию. В сентябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и уехал на СВО. В последний путь погибшего бойца проводили 24 февраля.



В минувшую пятницу, 19 мая, в школе в прибайкальском селе Нестерово состоялось торжественное открытие мемориальной доски и парты Героя, посвящённых нашему земляку Николаю Чернецкому. Три с лишним месяца назад, 6 февраля, он погиб во время специальной военной операции на Украине.Право открытия предоставили маме военнослужащего Ольге Николаевне и его супруге Ксении, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».- Мы должны знать своих земляков, которые отстаивают интересы России на мировой арене и чтить память о тех, кто уже не вернётся никогда, – отметила на церемонии директор Нестеровской СОШ Любовь Молчанова.