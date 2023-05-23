В Бурятии увековечили память погибшего на Украине мобилизованного

В честь него в местной школе открыли парту Героя и мемориальную доску
В минувшую пятницу, 19 мая, в школе в прибайкальском селе Нестерово состоялось торжественное открытие мемориальной доски и парты Героя, посвящённых нашему земляку Николаю Чернецкому. Три с лишним месяца назад, 6 февраля, он погиб во время специальной военной операции на Украине.
Право открытия предоставили маме военнослужащего Ольге Николаевне и его супруге Ксении, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
- Мы должны знать своих земляков, которые отстаивают интересы России на мировой арене и чтить память о тех, кто уже не вернётся никогда, – отметила на церемонии директор Нестеровской СОШ Любовь Молчанова.
Николаю было 23 года. Он родился 11 января 2000-го в селе Гурулёво в Прибайкальском районе. В 2018-ом ушёл в армию. В сентябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и уехал на СВО. В последний путь погибшего бойца проводили 24 февраля.
Ноги бурёнки полностью увязли в трясине
За сутки в республике выявили всего 7 заболевших COVID-19
Там в любой момент могут рухнуть потолки и провалиться пол
Военные инженеры подарили жителям связь с «большой землёй»
В честь него в местной школе открыли парту Героя и мемориальную доску
Концерт состоится на площади Революции
Он скончался от болезни, полученной на спецоперации
В Минобрнауки заявили, что пожертвования для СОШ могут быть только добровольными
Сейчас старый лифт там не работает
Работы, начавшиеся год назад, выполнили лишь на 10%
Забившие тревогу общественники утверждают, что люди могут сгореть
Дети посоревнуются в быстрых шахматах
Победители получат подарки и денежные призы
В республике временами небольшие дожди
Древний ритуал проведут в конце этой недели