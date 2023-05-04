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Ужасающим состоянием памятника погибшим в ВОВ в Бурятии заинтересовался Бастрыкин

Ужасающим состоянием памятника погибшим в ВОВ в Бурятии заинтересовался Бастрыкин
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Теперь этой историей займётся следственный комитет

Состоянием памятника воинам-прибайкальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, заинтересовался главный следователь России. Александр Бастрыкин уже распорядился провести проверку, говорится на официальной странице информационного центра СКР во «ВКонтакте».

Там отметили, что с барельефа мемориала, расположенного в прибайкальском селе Турунтаево, осыпается краска. Кроме того, гипсовые фигуры начали разрушаться.

- Председатель следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве информации и представить доклад о её ходе и результатах, – подчеркнули в инфоцентре следкома и добавили, что ситуацию взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото памятника, сделанное в Турунтаево, прислали на днях в вайбер-группу «Прибайкалье-инфо.24/7». Уроженец Прибайкальского района, который сейчас живёт в Красноярске, решил уточнить, что с ним стало. На снимке отчётливо видно, что позолота сбоку стёрлась.

Глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева пояснила, что мемориал просто нуждается в текущем ремонте.

- Мы делаем его ежегодно после зимнего периода – красим, восстанавливаем штукатурку и плитку, – подчеркнула Тутаева и добавила, что памятник приведут в порядок в эту пятницу, 5 мая.
памятник Великая Отечественная следственный комитет

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