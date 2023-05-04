Ужасающим состоянием памятника погибшим в ВОВ в Бурятии заинтересовался Бастрыкин



Состоянием памятника воинам-прибайкальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, заинтересовался главный следователь России. Александр Бастрыкин уже распорядился провести проверку, говорится на официальной странице информационного центра СКР во «ВКонтакте».



Там отметили, что с барельефа мемориала, расположенного в прибайкальском селе Турунтаево, осыпается краска. Кроме того, гипсовые фигуры начали разрушаться.



- Председатель следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве информации и представить доклад о её ходе и результатах, – подчеркнули в инфоцентре следкома и добавили, что ситуацию взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.





