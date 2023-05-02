В Бурятии сельчан ужаснуло состояние памятника погибшим в ВОВ





Накануне в группу «Прибайкалье-инфо.24/7» прислали фото, сделанное в прибайкальском селе Турунтаево. На кадрах – памятник воинам-прибайкальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Уроженец района, который сейчас живёт в Красноярске, решил уточнить, что с ним стало: «Одноклассники прислали фото любимого памятника. Что с ним?». На снимке отчётливо видно, что позолота сбоку стёрлась.Глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева пояснила, что мемориал просто нуждается в текущем ремонте.- Мы делаем его ежегодно после зимнего периода – красим, восстанавливаем штукатурку и плитку, – подчеркнула Тутаева и добавила, что памятник приведут в порядок в эту пятницу, 5 мая.