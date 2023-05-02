В Бурятии сельчан ужаснуло состояние памятника погибшим в ВОВ

Власти пообещали привести его в порядок перед 9 мая
Накануне в группу «Прибайкалье-инфо.24/7» прислали фото, сделанное в прибайкальском селе Турунтаево. На кадрах – памятник воинам-прибайкальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Уроженец района, который сейчас живёт в Красноярске, решил уточнить, что с ним стало: «Одноклассники прислали фото любимого памятника. Что с ним?». На снимке отчётливо видно, что позолота сбоку стёрлась.
Глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева пояснила, что мемориал просто нуждается в текущем ремонте.
- Мы делаем его ежегодно после зимнего периода – красим, восстанавливаем штукатурку и плитку, – подчеркнула Тутаева и добавила, что памятник приведут в порядок в эту пятницу, 5 мая.
Там ликвидировали промоину и утрамбовали грунт
Его посмертно наградили орденом Мужества
Власти пообещали привести его в порядок перед 9 мая
Рабочий процесс контролируют опытные мастера
В республике обещают дожди и мокрый снег
Родители вынуждены покупать препараты самостоятельно
Тунке сделали подарок к вековому юбилею
Они могут сойти на севере республики
Первомайский митинг и шествие профсоюзов состоялись в центре города. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Их возмутило, что детям приходится учиться ещё и по субботам
Лиана Шульгина заверила, что у них с мужем всё хорошо
Интернет-пользователям предложили взглянуть на них под совершенно новым углом
В некоторых районах в ближайшие дни пообещали снегодождь
Девушка утверждает, что смогла избавиться от них только после визита к ламе
Некоторые пенсионеры даже боятся ходить мимо них в магазин