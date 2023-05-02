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В Бурятии привели в порядок дорогу, размытую горной рекой

В Бурятии привели в порядок дорогу, размытую горной рекой
Общество,  Фото:telegram-канал Тункинской администрации
Там ликвидировали промоину и утрамбовали грунт

В Тункинском районе Бурятии горная река хлынула на дорогу и основательно размыла её.  На  минувших выходных местные жители приехали в дацан «Бурхан-Баабай» и прогулялись по тропе. А вот обратно выбирались уже с трудом.

- Еле проехали, поскольку дорогу смыло горной речкой, – рассказали люди в группе «Тунка-инфо.24/7».

Там же опубликовали видеоподтверждение. Власти пообещали отправить на место тяжёлую технику и восстановить движение. Автомобилистов попросили временно воздержаться от поездок по трассе.

 

Позже в официальном telegram-канале районной администрации «Тунка. Бурятия» сообщили, что во второй половине дня 30 апреля движение в сторону улуса Хойто-Гол было затруднено. Накануне промоину там ликвидировали, а грунт утрамбовали.

- Дорога снова открыта. Вскоре должны пройти торги на определение подрядчика для капремонта участка «Туран – Ниловка», – отметили в райадминистрации. – Весь цикл государственных экспертиз пройден.

Кроме того, в планах – берегоукрепление реки Иркут по этой же дороге. Общая стоимость контракта – 234 миллиона рублей.
дорога река

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