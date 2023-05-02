В Бурятии привели в порядок дорогу, размытую горной рекой

В Тункинском районе Бурятии горная река хлынула на дорогу и основательно размыла её. На минувших выходных местные жители приехали в дацан «Бурхан-Баабай» и прогулялись по тропе. А вот обратно выбирались уже с трудом.
- Еле проехали, поскольку дорогу смыло горной речкой, – рассказали люди в группе «Тунка-инфо.24/7».
Там же опубликовали видеоподтверждение. Власти пообещали отправить на место тяжёлую технику и восстановить движение. Автомобилистов попросили временно воздержаться от поездок по трассе.
Позже в официальном telegram-канале районной администрации «Тунка. Бурятия» сообщили, что во второй половине дня 30 апреля движение в сторону улуса Хойто-Гол было затруднено. Накануне промоину там ликвидировали, а грунт утрамбовали.
- Дорога снова открыта. Вскоре должны пройти торги на определение подрядчика для капремонта участка «Туран – Ниловка», – отметили в райадминистрации. – Весь цикл государственных экспертиз пройден.
Кроме того, в планах – берегоукрепление реки Иркут по этой же дороге. Общая стоимость контракта – 234 миллиона рублей.