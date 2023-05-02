В Бурятии привели в порядок дорогу, размытую горной рекой









Позже в официальном telegram-канале районной администрации «Тунка. Бурятия» сообщили, что во второй половине дня 30 апреля движение в сторону улуса Хойто-Гол было затруднено. Накануне промоину там ликвидировали, а грунт утрамбовали.



- Дорога снова открыта. Вскоре должны пройти торги на определение подрядчика для капремонта участка «Туран – Ниловка», – отметили в райадминистрации. – Весь цикл государственных экспертиз пройден.



Кроме того, в планах – берегоукрепление реки Иркут по этой же дороге. Общая стоимость контракта – 234 миллиона рублей.

