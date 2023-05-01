В курортном районе Бурятии горная речка смыла часть дороги

Автомобилистов призвали пока не ездить по ней



Всё случилось накануне в Тункинском районе. Днём 30 апреля местные жители приехали в дацан «Бурхан-Баабай» и прогулялись по тропе. А вот обратно выбирались уже с трудом.



- Еле проехали, поскольку дорогу смыло горной речкой, – рассказали люди в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7».



Там же опубликовали видео, сделанное на дороге. На кадрах видно, что её основательно размыло. На место пообещали отправить тяжёлую технику.



- Движение будет восстановлено. Просим временно воздержаться от поездок, – отметили в районной администрации.

