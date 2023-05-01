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В курортном районе Бурятии горная речка смыла часть дороги

В курортном районе Бурятии горная речка смыла часть дороги
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Автомобилистов призвали пока не ездить по ней

Всё случилось накануне в Тункинском районе. Днём 30 апреля местные жители приехали в дацан «Бурхан-Баабай» и прогулялись по тропе. А вот обратно выбирались уже с трудом.

- Еле проехали, поскольку дорогу смыло горной речкой, – рассказали люди в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7».

Там же опубликовали видео, сделанное на дороге. На кадрах видно, что её основательно размыло. На место пообещали отправить тяжёлую технику.

- Движение будет восстановлено. Просим временно воздержаться от поездок, – отметили в районной администрации.
дороги река

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