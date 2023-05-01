Автомобилистов призвали пока не ездить по ней
Всё случилось накануне в Тункинском районе. Днём 30 апреля местные жители приехали в дацан «Бурхан-Баабай» и прогулялись по тропе. А вот обратно выбирались уже с трудом.
- Еле проехали, поскольку дорогу смыло горной речкой, – рассказали люди в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7».
Там же опубликовали видео, сделанное на дороге. На кадрах видно, что её основательно размыло. На место пообещали отправить тяжёлую технику.
- Движение будет восстановлено. Просим временно воздержаться от поездок, – отметили в районной администрации.
В курортном районе Бурятии горная речка смыла часть дороги
Общество, Фото:
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