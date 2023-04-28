В Улан-Удэ презентуют выставку «Донбасс: преступления без срока давности…»

Она расскажет о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны



3 мая в Улан-Удэ пройдёт презентация выставки «Донбасс: преступления без срока давности…». Мероприятие проведут в фойе музея истории Бурятии.



На презентации будут представлены результаты работы в рамках проекта «Отстаивание исторической правды в деятельности объединения бывших узников фашизма и инициативной группы граждан г. Макеевки Донецкой Народной Республики Российской Федерации». Одним из мероприятий проекта является подготовка электронной коллекции и выставки на основе архивных документов и материалов.



Выставка посвящена периоду немецко-фашистской оккупации Донбасса и других территорий бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны и рассказывает о преступлениях фашистской Германии и её союзников против детей и детства.



- Подготовленная выставка имеет нравственно-историческое значение и способствует просвещению широкого круга посетителей: школьников, юнармейцев, педагогов и специалистов, всех, кто интересуется вопросами истории войн и военных конфликтов с детскими жертвами, их организаторами и преступниками в прошлом, настоящем и будущем, - сообщает государственный архив Бурятии.



Вход на выставку бесплатный.



Возрастное ограничение: 12+.



