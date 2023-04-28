На севере Бурятии родители пятерых детей отсудили деньги за нападения собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Теперь местным властям придётся выплатить им компенсацию



В Северобайкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились родители сразу пятерых несовершеннолетних. Ребятишек покусали безнадзорные собаки. Случилось всё в Северобайкальске.



Надзорное ведомство провело проверку и выяснило: нападения произошли из-за того, что местные власти ненадлежаще исполняли свои обязанности по отлову четвероногих. В итоге природоохранный прокурор обратился в суд с заявлениями в интересах детей взыскании компенсации морального вреда.



Служители Фемиды эти иски удовлетворили. Власти пытались обжаловать решение в Верховном суде РБ, но его оставили в силе. Ситуацию с бездомными животными природоохранная прокуратура взяла на особый контроль.

