Теперь местным властям придётся выплатить им компенсацию
В Северобайкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились родители сразу пятерых несовершеннолетних. Ребятишек покусали безнадзорные собаки. Случилось всё в Северобайкальске.
Надзорное ведомство провело проверку и выяснило: нападения произошли из-за того, что местные власти ненадлежаще исполняли свои обязанности по отлову четвероногих. В итоге природоохранный прокурор обратился в суд с заявлениями в интересах детей взыскании компенсации морального вреда.
Служители Фемиды эти иски удовлетворили. Власти пытались обжаловать решение в Верховном суде РБ, но его оставили в силе. Ситуацию с бездомными животными природоохранная прокуратура взяла на особый контроль.
На севере Бурятии родители пятерых детей отсудили деньги за нападения собак
Общество, Фото:
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